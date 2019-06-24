Чергова серія замінувань

А також водії на підпитку та загиблі на водоймах. Поліція та рятувальники звітують про останні події. Минулий тиждень, кажуть, виявився складним і трагічним.

Торговельні центри, вокзали, лікарні та супермаркети. В Дніпрі після нетривалого затишшя знов низка замінувань. З початку року таких повідомлень було майже чотири сотні. На щастя всі виявились хибними. Але у будь-якому разі, об’єкти відпрацьовуються за встановленою схемою. Надзвичайники також звітують про збільшення кількості пожеж в екосистемі. На їхнє гасіння рятувальники виїжджали сто сімдесят разів. Також, кажуть, зросла кількість нещасних випадків на воді. Майже всі дорослі, що загинули, перед цим вживали алкогольні напої. На щастя були і врятовані. Це дівчина напідпитку, яка хотіла переплисти Дніпро. І компанія вже тверезих підлітків з тією ж самою метою. Але вживають алкоголь не лише на пляжах. Поліція зауважує -кількість людей за кермом на підпитку величезна. Минулого тижня на таких горе-водіїв було складено 136 адміністративних протоколів.