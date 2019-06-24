Готуй сани влітку

Просто зараз дніпровські комунальники ремонтують котельні та замінюють тепломережі. Обіцяють: опалювальний сезон розпочнеться вчасно, а серйозних аварій не буде.

КП “Теплоенерго”, що опалює практично все місто, діє за графіком – готується до нового опалювального сезону. Роботи виконані майже наполовину. У котельнях проводять ремонт та модернізацію обладнання. Так, у котельні на вулиці 8 березня закінчується капітальний ремонт одного з котлів. Він вже вичерпав термін експлуатації, відпрацював тридцять три роки. Також “Теплоенерго” оновлює трубопроводи у різних районах міста. Десь частково, а подекуди й повністю замінює. Зараз, наприклад, ремонтні роботи йдуть у центральній частині міста. А в Індустріальному районі, на вулиці Батумській, завершують перекладати магістральну тепломережу. Масштабні роботи нині ведуться у верхній частині проспекту Поля, на вулицях Титова та Криворізькій. Минулого року саме в цьому районі були великі проблеми з опаленням. Подекуди люди провели без тепла майже всю зиму! Цьогоріч, обіцяє “Теплоенерго”, такого не буде. Загалом до початку опалювального сезону “Теплоенерго” планує замінити майже три десятки котлів, чотири десятки насосів, більше десяти кілометрів трубопроводів та тридцять шість кілометрів теплоізоляції. Вартість робіт поки що не називають, та суми великі. Обсяги могли б бути ще більшими, та на заваді борг населення перед підприємством – 700 мільйонів гривень. Тож всіх абонентів закликають розрахуватися.