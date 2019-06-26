Штаб Дмитра Кисилевського фіксує випадки недобросовісної політичної конкуренції

Старт виборчої кампанії, а разом з нею і брудних технологій. Протягом останніх тижнів по всій країні масово фіксуються випадки недобросовісної політичної конкуренції. Наразі їх більше ста. 25 на Дніпропетровщині. Найчастіше намагаються скопіювати бренд рейтингової партії “Слуга народу”.

Напередодні парламентських виборів політичні шахраї вже активізувались. Високий рейтинг партії “Слуга народу” вони намагаються використати у своїй нечесній агітаційній боротьбі. По всій країні вже зареєстровано більш як сто приватних підприємств, громадських організацій, псевдофондів, які намагаються ошукати виборця. Копіюють назву, символіку та навіть елементи цієї політичної сили. Кандидат від “Слуги Народу” по 24 виборчому округу Дмитро Кисилевський розповідає – його штаб регулярно фіксує такі випадки недобросовісної політичної конкуренції. Політолог Владислав Міхєєв каже: такі подвоєння партійних брендів – тренд цьогорічних парламентських виборів. Та впевнений, це – маркер для українців. Адже копіюють, зазвичай, саме лідерів перегонів. Кандидат від “Слуги народу” Дмитро Кисилевський обіцяє – стежитимуть за конкурентами, аби не допустити нечесної боротьби. Юристи нагадують нечесним кандидатам: за порушення виборчого законодавства можна отримати покарання. Наприклад, за перешкоджання реалізації права обирати та бути обраним – до 7 років позбавлення волі. У партії “Слуга народу” вже зафіксували більш ніж 100 фактів порушення передвиборчого законодавства по всій країні. На Дніпропетровщині – понад 25 випадків. По двом з ним вже відкрито кримінальне провадження, інші – перевіряють правоохоронці.