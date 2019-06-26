Бійки, стрілянини та масові пограбування!

Мешканці Новомиколаївки б’ють на сполох через погіршення криміногенної ситуації у селі. Твердять, за останні півроку кількість злочинів зросла в рази, а поліція нічого не може вдіяти. Людям урвався терпець й вони організували збори, на які запросили владу та правоохоронців.

Лариса Михайлівна показує моторошні фото, що зробила одразу після нападу. 2 тижні тому на порозі власної квартири на неї накинулися троє невідомих у масках! Клейкою стрічкою літній жінці замотали руки, ноги та лице, потім поставили на коліна та приставили до шиї ніж. Пенсіонерка у відчаї – грабіжники забрали всі заощадження та коштовності. Мешканці Новомиколаївки твердять – за останні півроку кількість злочинів у селі зросла в рази. Людям урвався терпець. Всім селом вони зібралися, аби особисто поставити питання правоохоронцям. Поліцейському передають колективного листа. Представник райвідділку обіцяє винести питання на нараду та залучити до села додаткові сили. Проте, додає, дільничний поліцейський за законом – один на 6 тисяч населення. Часто він має обслуговувати одразу декілька сіл. В управлінні ж превентивної діяльності кажуть: ситуацію з криміналом мав би виправити поліцейський офіцер громади. Подекуди вони вже з’явилися у сільській місцевості. Вони працюють на додачу до дільничого. Громада має надати поліцейський офіцеру окреме приміщення із меблями та оргтехнікою, забезпечити житлом. Решту – фінансує держава. Аби такий поліцейський з’явився в Сурсько-Литовській ОТГ, до якої входить Новомиколаївка, там мають впродовж двох місяців виконати всі необхідні умови.