Жили у темряві майже 15 років!

Мешканці дванадцяти вулиць у Таромському нарешті отримали якісне централізоване освітлення. Провести заміну ліхтарів та електромереж комунальники не могли через те, що донедавна ці вулиці не були на балансі міста.

Мешканці вулиці Некрасова досі не вірять, що дочекалися на капітальний ремонт освітлення у своєму районі. Наразі робітники “Міськсвітла” вже монтують останні ліхтарі і вночі тут вже не буде непроглядної темряви. У “Міськсвітлі” розповіли – використовують водночас якісні та енергоефективні матеріали. У тому числі світлодіодні ліхтарі замість звичайних. Все для того, аби не проводити ремонт кожного року. Вартість робіт трохи більше мільйона гривень. Начальник управління майном Тармського розповів – раніше провести ремонтні роботи не могли. Бо пів сотні тутешніх вулиць були буквально нічийними. У цьому ж році їх взяли на баланс міста і справа зрушила з мертвого місця. Окрім Некрасова роботи вже завершенно на Хизовській, Новоселівській та Кошовій. Загалом у планах міськради на цей рік – відремонтувати освітлення ще на 120 вулицях Дніпра.