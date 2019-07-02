Три офіційні пляжі на величезне місто

Попри те, що Дніпро розташований на найбільшій українській річці, – у нас катастрофічно мало доглянутих зон рекреації. Міськрада займається благоустроєм лише трьох пляжів – Мануйлівського, Монастирського та Придніпровського. Тим часом у спеку люди масово відвідують будь-які місця відпочинку, де є пісок та вода. А їх чимало. Чи збирається міськрада їх легалізувати?

Дніпро – місто на величній річці. Попри це тут облаштовано лише три офіційні пляжі. А тим,хто не в змозі до них дістатися. Доводиться шукати дикі, які заховані між десятками ресторанів, огороджених зон відпочинку та аквапарків. Це – один з десятків диких пляжів на Дніпрі неподалік житломасиву Червоний камінь. Він розташований по сусідству з кафе, яке своєю огорожею “відрізає” чималу частину берега. Туалетів та роздягалень тут немає. Однак, це не зупиняє любителів засмагати та освіжитись у річці. Люди не бачать сенсу кудись їхати, коли зовсім поруч є вихід до води. А це неофіційний пляж за аквапарком на житломасиві Перемога один. Тут все більш масштабно. У воді навіть облаштовані конструкції для катання на лижах. Лідія Анатолівна – постійна відвідувачка цієї зони відпочинку. Жінка впевнена: усі розважальні заклади, якими переповнені береги Дніпра, тільки заважають дістатися до води. Також жінка впевнена, що цей пляж вартий звання офіційного. Наразі серед благ цивілізації тут є тільки саморобна роздягальня. Сміттєвий бак лише один. Й той ділять декілька розважальних закладів разом з відвідувачами пляжу. Третя локація – і відразу чотири заборонні знаки. Цей пляж знаходиться неподалік житломасиву Покровський. Місцевих відвідувачів попередження аж ніяк не зупиняють. То що ж потрібно, аби неофіційний пляж став легальним? Спеціалісти санепідемнагляду пояснюють – перед цим зона відпочинку має пройти цілу низку перевірок. Прикладом, чи не має неподалік зливовідводів або стоків шкідливих виробництв, які можуть викликати величезну кількість хвороб. У міськраді ж запевняють – питанням збільшення кількості офіційних пляжів займаються. Для цього й створили новий департамент. Однак, чекати на результати варто лише наступного року. Наразі комунальники досліджують ситуацію та визначаються, де варто облаштувати зони відпочинку. Адже для цього, як мінімум, потрібна наявність комунікацій. Наразі у департаменті розглядають варіанти легалізації близько десятка диких пляжів. Однак, реальні шанси стати офіційними є менш ніж у половини.