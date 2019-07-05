У Дніпрі стартувала друга хвиля конкурсу на посади директорів шкіл

Нагадаємо, минулого року керівників навчальних закладів почали обирати по-новому. Конкурсант має написати мотиваційний лист та представити програму перспективного розвитку. Восени багато претендентів відбір не пройшли. Очільників не змогли обрати для майже півсотні шкіл міста.

Пані Вікторія 7 років пропрацювала директоркою школи. Коли закінчився контракт, вирішила взяти перерву й побути вчителькою. Сьогодні ж знову хоче стати до керма. У своїй школі обіцяє створити систему допрофільної освіти. Перспективний план розвитку слухає комісія з дев’яти осіб – представники міськради, працівники школи та батьки. Комісія видаляється до дорадчої кімнати. Сьогодні на конкурсі – 7 вакантних посад і усього 8 претендентів. У коридорі свого виступу чекає пані Таїсія. Вона єдина, хто має конкурента. З півтори сотні шкіл міста керівників потребують 48. У міськраді пояснюють: недобір, бо минулого року частина претендентів не пройшла відбір. А у деяких школах взагалі ніхто з колективу не схотів подаватися на конкурс на посаду директора. Додають, багато хто після невдалої спроби врахував помилки та доопрацював свої програми розвитку. Сьогодні на конкурсі мають обрати директорІв для семи шкіл. Решту визначать на засіданнях упродовж двох тижнів.