Спіймати краба у Дніпрі або побачити у середмісті сову

Ще п’ятдесят років тому таке здавалося неможливим. Але зміни клімату та втручання людини у природу внесли свої корективи у фауну регіону. Минулого тижня 11 канал вже розповідав, як глобальне потепління позначилося на рослинності нашої області. Сьогодні – друга частина дослідження.

Михайло – рибалка з величезним досвідом. Рибалить з цього мосту скільки себе пам’ятає. Каже: окрім звичних коропа та судака, яка тільки екзотична риба тут не зустрічається. Чоловік, як і інші рибалки, дуже непокоїться з того, що у наших водоймах з’являються нові, незвичні риби. За останні півстоліття річка Дніпро зазнала чималих змін, у цьому переконані усі фахівці. Через зведення дамб, течія майже зупинилася – і декілька звичних видів риб опинилися під загрозою зникнення. Наприклад, миньок. Натомість, з’явилися нові: ті, що дісталися сюди вверх за течією чи випустили самі люди – як сонячного окуня. Від такого сусідства потерпають класичні представники ріки. Деякі вже стали червонокнижними. Наприклад, золотий карась. А от після зведення Придніпровської ТЕС, вода біля станції стала теплою. І там оселився отакий краб. Та лише рибами справа не обмежується. Це совеня зафільмували на одній з вулиць міста. Серед звичних голубів та шпаків, можна знайти не лише сову, а навіть сирійського дятла. Орнітологи пояснюють: пернаті адаптувалися до умов, які людина створювала під себе. Щодо комах, то за останні роки значно збільшилася кількість комарів та кліщів. А от павуки, яких так лякаються люди, мешкають на території області вже довгий час. Глобальне потепління створило їм сприятливі умови для розмноження. Проте, відстежити, чи може їхня популяція у дикій природі збільшитися глобально – поки неможливо. Вчені пояснюють: поява чи зникнення видів, зміна ареалу та способу життєдіяльності напряму пов’язані зі зміною клімату. Птахи не відлітають до теплих країн, бо їм зручно на штучних водоймах, а комахи вподобали наші будинки. Науковці не виключають – якщо вплив людини на природу не зменшити, за півстоліття регіон наблизиться до кліматичної напівпустелі. Що, звісно, позначиться на фауні.