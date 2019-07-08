До Дніпра приїхала перша партія вживаних трамваїв з Німеччини

Загалом – 15 машин, по майже 40 тисяч євро кожен. Чиновники хвалять машини за добрий стан та технічне оснащення. Та чи насправді це вигідно місту? Подробиці в сюжеті наших кореспондентів. Новітні системи керування, охайний салон. Дніпровські чиновники розхвалюють уживані німецькі трамваї. У КП “Міський електротранспорт” вже отримали перші 7 машин. Ще стільки ж також у Дніпрі, проте комунальникам не передані – триває оформлення документів. Загалом місто в лізинг купує 20 німецьких трамваїв, вартість кожного – 39 тисяч євро. В мерії пояснюють: придбали уживані, бо нові поки не по кишені. У трамвайному депо їх переобладнують на наші колії, наново фарбують. В міськраді твердять після такого ремонту вони мають проїздити щонайменше 10 років. Загалом Дніпром курсують дві з половиною сотні вагонів.

Продовжити читання