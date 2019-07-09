Винагорода за сумлінне навчання

В облдержадміністрації відзначили найкращих школярів та студентів. Стипендії та цінні подарунки отримали 120 учнів. Наголосимо, що це сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування. Стипендію для сиріт та дітей без батьківського піклування, які, попри важкі життєві обставини, гарно навчаються, обласна адміністрація започаткувала більш як двадцять років тому. Винагороду отримують учні 5-11 класів та студенти до 18 років. Рекорд за кількістю стипендій тримає Юлія, яку відзначили вже всьоме. Цього року дівчина закінчила вільнянську школу. Дуже вдало здала ЗНО й зараз обирає виш. Прагне стати психологом. 13-річний Олексій мріє про кар’єру вчителя фізики. Хлопець у своєму класі – єдиний відмінник. Опікунка Льоші каже – хлопець з першого класу був дуже цілеспрямованим. Сьогодні стипендії отримали 120 обдарованих дітей з усієї області. Для них влаштували урочисту церемонію та святкове пригощання. Розмір виплати для стипендіатів щороку зростає. Зараз – це 3,5 тисяч гривень.

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