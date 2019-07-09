Вісімдесят шість гривень!

09.07.2019 16:57

Саме на таку суму з першого липня в Україні зріс прожитковий мінімум для працездатних осіб. Тепер він становить дві тисячі сім гривень. А як воно  прогодувати себе на цю суму? Для зручності рахувати будемо вартість класичного борщу, традиційної української страви. На що ще вистачить цих грошей і чи вистачить взагалі? Капуста, картопля, морква, цибуля, буряк. І ще основа  свинина. А ще трохи сметани та зелені для смаку. Це рецепт традиційного українського борщу. Та скільки порцій цієї страви можна приготувати, якщо мати у кишені лише прожитковий мінімум? Зараз подивимось. Рахувати ціни на борщ нам допоможе пані Еліна. Жінка віддає перевагу супермаркетам. Бо, каже, тут вибір більше і ціни нижче, аніж на ринку. Купувати будемо на п’ятилітрову каструлю борщу. Це  по пів кіло свинини, картоплі, капусти, трохи моркви та буряку. Обираємо ще кілька цибулин та моркву. Тут господиня вже знає, скільки приблизно треба. У родині Еліни полюбляють борщ із яловичиною, тому ціна трохи зростає. Час порахувати на яку суму ми набрали продуктів. Продавчині у м’ясному розповідають: частіше беруть все ж свинину. Проте, кожен на свій смак. Не обійдеться поживна вечеря і без традиційних хліба та сметани. Підрахуємо: п’ятилітрова каструля борщу, обійдеться нам у приблизно 80 гривень. Додаємо сметану та хліб  і вже більше сотні. А яка ж буде ціна, якщо закупати продукти на ринку? Найбільше нас цікавить свинина. Одразу вирушаємо до м’ясного кіоску. І якщо на м’ясо ціни майже однакові, то на овочі тут правлять зовсім інші розцінки. Для нас продавчиня рахує вартість вже за пів кіло. А продавчиня хліба пані Ольга зізнається: її товар беруть завжди. От тільки навіть його дозволити собі може не кожен. Ринковий борщ вийшов трохи дорожчим  близько 85 гривень. Тут дорожчою вийшла картопля. Однак, дешевша сметана. Тож, і у супермаркеті, і на ринку гарна каструля традиційного борщу  обійдеться приблизно у сто гривень. Проте для містян  це вже велика сума. Відтак, на суму одного прожиткового мінімуму можна зварити аж три десятки п’ятилітрових каструль борщу. Однак, якщо врахувати купу інших витрат, які щодня необхідні середньостатистичному українцю,  цієї суми катастрофічно не вистачає. Експерти констатують, липневе зростання прожиткового мінімуму на 86 гривень відчутних бонусів не надасть: “Головним показником, який має визначати чи багатшими люди стали чи ні, має стати те, скільки в них лишається коштів, після того як вони сплатили усі платежі, у тому числі комунальні. Та отримали мінімальні кошти для задоволення своїх фізіологічних потреб, у тому числі й щоб поїсти борщу.” Чергове підняття прожиткового мінімуму заплановане на перше грудня 2019-го. Тоді він сягне позначки аж у дві тисячі сто дві гривні.

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