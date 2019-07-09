Вісімдесят шість гривень!

Саме на таку суму з першого липня в Україні зріс прожитковий мінімум для працездатних осіб. Тепер він становить дві тисячі сім гривень. А як воно – прогодувати себе на цю суму? Для зручності рахувати будемо вартість класичного борщу, традиційної української страви. На що ще вистачить цих грошей і чи вистачить взагалі? Капуста, картопля, морква, цибуля, буряк. І ще основа – свинина. А ще трохи сметани та зелені для смаку. Це рецепт традиційного українського борщу. Та скільки порцій цієї страви можна приготувати, якщо мати у кишені лише прожитковий мінімум? Зараз подивимось. Рахувати ціни на борщ нам допоможе пані Еліна. Жінка віддає перевагу супермаркетам. Бо, каже, тут вибір більше і ціни нижче, аніж на ринку. Купувати будемо на п’ятилітрову каструлю борщу. Це – по пів кіло свинини, картоплі, капусти, трохи моркви та буряку. Обираємо ще кілька цибулин та моркву. Тут господиня вже знає, скільки приблизно треба. У родині Еліни полюбляють борщ із яловичиною, тому ціна трохи зростає. Час порахувати на яку суму ми набрали продуктів. Продавчині у м’ясному розповідають: частіше беруть все ж свинину. Проте, кожен на свій смак. Не обійдеться поживна вечеря і без традиційних хліба та сметани. Підрахуємо: п’ятилітрова каструля борщу, обійдеться нам у приблизно 80 гривень. Додаємо сметану та хліб – і вже більше сотні. А яка ж буде ціна, якщо закупати продукти на ринку? Найбільше нас цікавить свинина. Одразу вирушаємо до м’ясного кіоску. І якщо на м’ясо ціни майже однакові, то на овочі тут правлять зовсім інші розцінки. Для нас продавчиня рахує вартість вже за пів кіло. А продавчиня хліба пані Ольга зізнається: її товар беруть завжди. От тільки навіть його дозволити собі може не кожен. Ринковий борщ вийшов трохи дорожчим – близько 85 гривень. Тут дорожчою вийшла картопля. Однак, дешевша сметана. Тож, і у супермаркеті, і на ринку гарна каструля традиційного борщу – обійдеться приблизно у сто гривень. Проте для містян – це вже велика сума. Відтак, на суму одного прожиткового мінімуму можна зварити аж три десятки п’ятилітрових каструль борщу. Однак, якщо врахувати купу інших витрат, які щодня необхідні середньостатистичному українцю, – цієї суми катастрофічно не вистачає. Експерти констатують, липневе зростання прожиткового мінімуму на 86 гривень відчутних бонусів не надасть: “Головним показником, який має визначати чи багатшими люди стали чи ні, має стати те, скільки в них лишається коштів, після того як вони сплатили усі платежі, у тому числі комунальні. Та отримали мінімальні кошти для задоволення своїх фізіологічних потреб, у тому числі й щоб поїсти борщу.” Чергове підняття прожиткового мінімуму заплановане на перше грудня 2019-го. Тоді він сягне позначки аж у дві тисячі сто дві гривні.

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