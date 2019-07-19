Домашній затишок для дітей з цукровим діабетом

Благодійний проєкт “КУБА БУБА” відремонтував одну з палат Дніпровської дитячої клінічної лікарні №1. Як виглядає нова дизайнерська кімната для маленьких пацієнтів — дивіться у наступному сюжеті.Дизайн та ремонт для цієї сучасної палати благодійники робили пів року. Все заради того, аби діти з цукровим діабетом не відчували емоційного дискомфорту під час лікування.

У цьому ендокринологічному відділенні маленькі пацієнти перебувають на лікуванні у середньому від одного до двох тижнів.

Головна особливість дизайну – третя стіна, яка створює особистий простір для маленьких пацієнтів. Адже вона знаходиться навпроти дверей біля входу, і створює бар’єр між кімнатою та лікарняним коридором.

Вже зовсім скоро сюди почнуть розміщувати пацієнтів:

“Тут трохи є ще запах від будівельних матеріалів: деревиною пахне, фанерою. Я думаю, що, може, треба дати їй ще добу, дві вистоятися, і тут будуть пацієнти вже.”

Це вже другий проєкт “КУБА БУБА” у цій лікарні. Раніше благодійники створили ігрову зону у відділенні. Лікарі кажуть, що й надалі розраховують на співпрацю.