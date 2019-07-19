Троє учнів з Дніпра та Новомосковська стали переможцями міжнародного екологічного конкурсу. Genius Olympiad проходить в американському штаті Нью-Йорк. Цього року він зібрав понад тисячу дітей з усього світу. Україну представляла делегація з понад двадцяти школярів. Андрій закінчив 10-й клас хіміко-екологічного ліцею Дніпра. Хлопець підняв тему небезпеки електрокарів. Він дослідив, що акумулятори цих автівок можуть раптово вибухати.

“Ось це вилітають літієві акумулятори. Вони маленькі, їх багато, і потім вони ще й вибухають. Відповідно, це дуже небезпечно як для людей, так і для тих, хто ліквідує аварію.”

Срібну медаль на конкурсі в Штатах хлопець отримав за те, що винайшов речовину-замінник, яку можна використовувати замість вибухонебезпечного літію.

“Він не дуже підходить для використання в електрокарах. Тому що він вибухає і виробляє аерозоль. Моя речовина просто замінить цей літій. Вона не вибухає, не виробляє цей аерозоль, має більшу електромісткість. Тобто, по суті, це така нова сильна батарейка, яка не вибухає.”

Однокласниця Андрія, Софія, на конкурсі отримала бронзу. Винахід дівчини можна використовувати у повсякденному житті, машинобудуванні, при експлуатації будівельних кранів та мостів. Дівчина синтезувала речовину, яка рятує метали від корозії:

“Ми зробили пігмент, який ми додаємо в фарбу, і коли ця фарба потріскається, то пігмент буде залічувати цю тріщину і корозія далі не піде. Тобто, наш пігмент лікує ці тріщини.”

Метали, уражені корозією, дуже небезпечні для довкілля. Адже при їх обробці утворюються отруйні відходи. Ця складна проблема зацікавила дівчину випадково – вона стала помічати іржу на автівках.

“Як ви бачите на прикладі цієї машини, тут почалась іржавина. Через те, що використовували звичайну фарбу. Якщо б використали фарбу з нашим пігментом, то тріщини б не було і корозія на машині не почалась.”

Зовсім не дитячою проблемою захопилася й Поліна, випускниця новомосковського колегіуму. Срібну медаль на конкурсі вона отримала за те, що винайшла спосіб виплавляти еко модернізовані й значно дешевші деталі для агротехніки.

“Це у мене деталі рухомих з’єднань. Вони використовуються у посівних машинах. Вони мають бути дуже точними, і зараз вони справді працюють. Оці детальки мають працювати у танках, на башті, аби башта рухалася.”

Деталі для іншої техніки крім аграрної, дівчина тільки розробляє. Їх можна буде використовувати у ракето-, літакобудуванні й не тільки. Суть винаходу – щоб до пластиків, з яких виготовляють деталі агромашин, додавати частку поліетилену.

“Ми його подрібнили і додали до наших пластиків. Потім з них вилили деталі і спробували, чи будуть вони працювати. Вони запрацювали. Зараз вони працюють як тест у посівній машині Турбо-7, здається.”

Над своїми проєктами школярі працювали приблизно рік. Науковим керівником або консультантом для усіх трьох був один викладач. Вадим Леонідович високо оцінює роботи своїх вихованців. Каже, пишається кожною дитиною:

“Деякі експерименти потребували п’ять, шість, інколи сім годин безперервного знаходження в лабораторії, виконання дуже незвичних і навіть інколи складних процедур. Вони зробили те, що ніхто до них не робив.”

Свій винахід вже запатентувала Поліна. Андрій та Софія збираються зробити це незабаром. Кожен з цих талановитих дітей планує так чи інакше пов’язати своє життя із наукою та працювати на користь людства.