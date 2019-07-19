Дві дистанції, більше тисячі учасників та справжній дух змагання

Вже цієї суботи у Дніпрі пройде Race Nation. Це унікальні забіги із перешкодами. Організатори підготували для спортсменів зо два десятки різноманітних випробувань. Традиційно серед учасників – робітники та топменеджери заводів Інтерпайп. В Україні формат Race Nation започаткували 5 років тому. Забіги із перешкодами – це справжня перевірка на кмітливість, силу та витривалість. Цієї суботи в розважальному комплексі “Лавина” на учасників чекають 24 різноманітні випробування. Які саме – організатори тримають у секреті.

У Дніпрі Race Nation проводять вже вдруге. Титульний спонсор змагання – промисловий гігант області Інтерпайп. У порівнянні з минулим роком кількість учасників збільшилася на 3 сотні. Зараз їх понад тисяча.

У змаганні візьмуть участь як робітники, так і топменеджери компанії, загалом – понад вісімдесят людей. Аби підготувати їх до змагання, в Інтерпайп залучили титулованих тренерів.

Більшість учасників Race Nation – любителі, проте є й спортивна еліта. Як от В’ячеслав Кулаковський. На переможців чекають цінні призи та кваліфікація на чемпіонати Європи та світу. Старт забігів о дев’ятій ранку. Організатори запрошують приєднатися до спортивного свята всіх охочих.