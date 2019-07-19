На машину впало дерево 

На перехресті вулиць Шевченка та Гончара величезна гілка дерева впала на припарковану автівку та пошкодило її дах.

Водій каже: пощастило, що у момент інциденту нікого не було в машині. Чи є дерево аварійним та хто відшкодовуватиме збитки, розбиратимуться юристи компанії, якій належить автівка.

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