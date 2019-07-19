На машину впало дерево 

19.07.2019 18:24

На перехресті вулиць Шевченка та Гончара величезна гілка дерева впала на припарковану автівку та пошкодило її дах.
Водій каже: пощастило, що у момент інциденту нікого не було в машині. Чи є дерево аварійним та хто відшкодовуватиме збитки, розбиратимуться юристи компанії, якій належить автівка.

Інші новини

Невловимих підривників банкоматів затримали на гарячому

19.07.2019 18:29

Домашній затишок для дітей з цукровим діабетом

19.07.2019 18:03

Дві дистанції, більше тисячі учасників та справжній дух змагання

19.07.2019 17:51

Вони приїхали!

19.07.2019 17:41

Відсьогодні Центральний міст Дніпра на два місяці закритий для транспорту

18.07.2019 18:40

Будівельний скандал

18.07.2019 18:31
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com