Невловимих підривників банкоматів затримали на гарячому

19.07.2019 18:29

Троє чоловіків за допомогою газу зламали черговий техкомплекс у Новомосковську. Забравши близько пів мільйона гривень – рушили у бік Перещепиного. Там їх правоохоронці й наздогнали. Ватажком грабіжників виявився фігурант аналогічної справи – однак вже у Запорізькій області. Буквально два дні тому його відпустили під заставу. Наразі злочинна група підозрюється більш ніж у десяти епізодах з підривом банкоматів. Тепер їм загрожує вісім років за ґратами.

“Загальна сума збитків, завдана фінансовим установам, складає понад 5 мільйонів гривень. За всіма фактами було відкрито провадження за ч. 4 статті 185 – це крадіжка в особливо великих розмірах.”

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