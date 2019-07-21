В Україні стартували позачергові парламентські вибори

На Дніпропетровщині відкрилися майже тисяча сімсот дільниць. До області прикута велика увага – адже в нас найбільша кількість кандидатів та округів, порівняно з іншими регіонами України. Й найбільша кількість виборців – понад два з половиною мільйони. Тож, як голосує Дніпро?

8-а ранку, житломасив Перемога. До дільниці у музичній школі – поспішають перші виборці.

“Ранкове засідання почалося 0 7:15. Оглянули всі наші скриньки, опломбували їх, закинули контрольні листи, видали бюлетені і списки і в 08:00 дільниця була вже відкрита.”

А це – гуртожиток Дніпровського національного університету. Всередині не проштовхнутися, до столів вишукуються черги із виборців, всі кабінки зайняті. В одній з них спостерігач помічає порушення. В комісії твердять: таке сьогодні вперше, поліцію не викликали.

“Ні не викликали, спостерігач помітив вчасно, зробив зауваження. З телефоном не заборонено в кабінці знаходитися, але заборонено фотографувати, дзвонити, казати – за кого він буде голосувати”

Члени комісії радіють високій явці: лише за дві години тут встигли проголосувати 134 виборці з тисячі семисот. Люди із гордістю розповідають, за що прийшли голосувати.

Наразі закінчується так званий пік голосування – коли до дільниць приходить найбільша кількість виборців. Нагадаємо, віддати свій голос можна сьогодні до 8-мої години вечора.