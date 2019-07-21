З вінчання – прямо на дільницю

У Дніпрі молоде подружжя Левикіних, попри свято, скористалося своїм виборчим правом. Й пришли голосувати. Як вітали молодят та чи спеціально вони обрали дату вінчання 21-го липня?

На виборчій дільниці, що у 63 школі, поява молодят у супроводі гостей та журналістів, викликає справжній подив.

“Неймовірні враження були. Дуже гарна пара прийшла до нас. Таке відчуття радості, щастя за них, що у них таке свято.”

До виборчої дільниці подружжя Левикіних приїздить із власного вінчання. Одружені вони вже п’ять років. А сьогодні вирішили ще й скріпити свій союз перед Богом. Дату, кажуть, обирали не під вибори – то збіг обставин. Та ось плани заради голосування таки довелося трохи змінити.

“Хочеться сказати, хочеться донести до нашого населення, що потрібно зробити свій вибір. І,які б не були свята,потрібно прийти на дільницю і поставити свою галочку.”

Свідки на вінчанні молодят – з Кропивницького.Та й вони голосування не пропускають. Спеціально взяли відкріпні талони і теж зробили свій вибір.

Після голосування молодята поспішають на святкування. Сподіваються, що вибори принесуть зміни на краще. І їхні майбутні діти обов’язково житимуть у новій Україні