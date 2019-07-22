Грандіозне шоу із зірками європейського рівня

З таким розмахом цієї суботи відсвяткували День металурга. Зірковими гостями були “Оторвальд” та Сергій Бабкін, а родзинкою свята став дебютний виступ групи “Рок бенд”, зібраної виключно з працівників Інтерпайп. Як відзначили професійне свято – бачили наші журналісти. Літній вечір та улюблені пісні.

Напередодні дня металурга компанія Інтерпайп організувала масштабний концерт для співробітників та містян просто неба. Місце обрали символічне – на площі перед палацом “Металург”. Справжньою родзинкою став виступ музичної групи “Рок бенд”, створеної з робітників Інтерпайп. Вони першими привітали своїх колег та глядачів зі святом, виконавши відомі усім хіти.

Лідер групи зізнається: виступати на таку велику аудиторію було важко. Проте, їх це так надихнуло, що скоро у репертуарі групи варто очікувати не тільки відомі хіти, а й навіть власні пісні.

Справжній рок подарував гостям гурт “Оторвальд“. Глядачі жартують: ось це музика – для справжніх металургів.

Послухати концерт прийшло чимало робітників металургійної промисловості: прокатників, сталеварів, інженерів. Багато хто був із сім’ями. Усі відзначають: дуже приємно, коли для них створюють таке велике музичне свято безкоштовно, ще й просто неба.

Коли вже стемніло, і атмосфера стала справді концертною, на сцені з’явилася головна зірка вечора – Сергій Бабкін. Співак виконав улюблені багатьма пісні та створив для глядачів атмосферу справжнього музичного перфомансу.

У місті розташовані три великих підприємства Інтерпайп – це понад 8 тисяч працівників. Організатори відзначають: щорічно намагаються зробити свято ще кращим. Насамперед для своїх співробітників.

Організатори впевнені, цей запальний святковий концерт глядачі запам’ятають надовго.