Грандіозне шоу із зірками європейського рівня

22.07.2019 17:11

З таким розмахом цієї суботи відсвяткували День металурга. Зірковими гостями були “Оторвальд” та Сергій Бабкін, а родзинкою свята став дебютний виступ групи “Рок бенд”, зібраної виключно з працівників Інтерпайп. Як відзначили професійне свято  бачили наші журналісти. Літній вечір та улюблені пісні.

Напередодні дня металурга компанія Інтерпайп організувала масштабний концерт для співробітників та містян просто неба. Місце обрали символічне  на площі перед палацом “Металург”. Справжньою родзинкою став виступ музичної групи “Рок бенд”, створеної з робітників Інтерпайп. Вони першими привітали своїх колег та глядачів зі святом, виконавши відомі усім хіти.

Лідер групи зізнається: виступати на таку велику аудиторію було важко. Проте, їх це так надихнуло, що скоро у репертуарі групи варто очікувати не тільки відомі хіти, а й навіть власні пісні.

Справжній рок подарував гостям гурт “Оторвальд“. Глядачі жартують: ось це музика  для справжніх металургів.

Послухати концерт прийшло чимало робітників металургійної промисловості: прокатників, сталеварів, інженерів. Багато хто був із сім’ями. Усі відзначають: дуже приємно, коли для них створюють таке велике музичне свято безкоштовно, ще й просто неба.

Коли вже стемніло, і атмосфера стала справді концертною, на сцені з’явилася головна зірка вечора  Сергій Бабкін. Співак виконав улюблені багатьма пісні та створив для глядачів атмосферу справжнього музичного перфомансу.

У місті розташовані три великих підприємства Інтерпайп  це понад 8 тисяч працівників. Організатори відзначають: щорічно намагаються зробити свято ще кращим. Насамперед для своїх співробітників.

Організатори впевнені, цей запальний святковий концерт глядачі запам’ятають надовго.

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