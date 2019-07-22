Дістатися іншого берега за 5 хвилин

Підприємливий дніпрянин почав переправляти містян через річку на катері. Через ремонт Нового мосту більшості доводиться обирати: їхати на годину довше маршруткою чи йти пішки через міст. Та чи багато охочих перепливти Дніпро і наскільки безпечною є така прогулянка?

Ось так виглядає альтернатива маршруткам та прогулянкам через Новий міст. Людям такий новий спосіб добиратися на роботу неабияк імпонує.

Перевозити на той бік Дніпра Олександр, власник катера почав ще минулої п’ятниці. Сама ідея масово переправляти людей через річку прийшла несподівано, від знайомих.

Мешканцям лівого берега так сподобалася ця ідея, що тепер чекають на Олександра кожного дня: зо пів на восьму і до десятої ранку, тут на березі. Навіть готові за це платити. Хоча у пенсіонерів та учасників бойових дій чоловік гроші не бере.

Олександр розповідає: всі необхідні документи у нього є: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію плавзасобу, технічний талон та судновий білет. Запевняє: за безпеку пасажири можуть не турбуватися, адже має рятувальні жилети.

Олександр каже: буде перевозити людей через річку, аж поки не відкриють Новий міст.