Ледь не втратили дитину через вибори

Моторошна історія з Кривого Рогу яка буквально дивом отримала щасливий фінал. Доки матір працювала на виборчі дільниці, її дворічний малюк залишився без нагляду і випав з другого поверху. Вижив, адже буквально “народився у сороці”, кажуть медики. Як зараз себе почуває малюк, на яку легковажну няньку мама залишила дитину і що жінці тепер загрожує?

Трагедія сталася в неділю ось у цій багатоповерхівці, що у Кривому Розі. Мати пішла на роботу до виборчої дільниці. Маленьких синів – двох і чотирьох років, лишила зі своїм братом. Той не вгледів малечу. І найменший, дворічний племінник,випав із вікна.

Дитина впала на клумбу, а не асфальт. Саме це, ймовірно, і врятувало їй життя. Хлопчика одразу доправили до місцевої лікарні. Звідти у тяжкому стані – до обласної дитячої. У нього – травма черепа та забиття головного мозку. Зараз життю хлопчика нічого не загрожує.

У поліції зараз з’ясовують усі деталі справи. За те, що не догледіла дитину, матері загрожує штраф:

“Раніше родина не потрапляла у поле зору правоохоронних органів. Навпаки, вона характеризується, як гарна сім’я. Тому ювенальна превенція буде вирішувати питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності.”

Під наглядом лікарів хлопчик пробуде ще зо три тижні. Далі на нього чекає реабілітація. Медики сподіваються, що падіння з висоти мине для дитини без жодних наслідків.