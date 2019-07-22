Вже вдруге відбулося масштабне спортивне свято – Race Nation

Понад тисяча спортсменів з усієї країни з’їхалися до Дніпра, аби перевірити свої силу та витривалість. Race Nation – це забіг зі смугою природних та штучних перешкод. Ця відома у світі розвага набирає популярності й в Україні. Як фізичне навантаження допомагає будувати відносини у колективі та які сюрпризи чекали на учасників цього року – дивіться. Понад тисячу учасників зібралися у суботу зранку, аби взяти участь у масштабному забігу з перешкодами – Race Nation. Титульний спонсор змагання – промислова компанія ІНТЕРПАЙП. Перед забігом усі дуже хвилюються, адже для багатьох такий екстремальний досвід – вперше у житті.

На старті вишиковується чимала кількість бігунів – і гонка розпочинається.

На їхньому шляху – численні випробування: спуски та підйоми, канави, фізичні навантаження. Зокрема, фінішний відрізок бігуни називають викликом для відчайдухів. Фінішери від захоплення не можуть підібрати слів.

Race Nation з’явилася у Дніпрі лише минулого року, проте наша локація вже приваблює спортсменів з усієї країни, як профі, так і аматорів. Альона банківський працівник з Миколаєва. Сюди приїхала перевірити себе і перевершила власні сподівання.

У Гонці Нації за призові місця змагаються професійні спортсмени. Денис Нікулін – один із них. До того ж, він готував до сьогоднішнього старту корпоративну команду ІНТЕРПАЙП.

Організатори відзначають: у порівнянні з минулим роком, зросла не тільки кількість учасників. Підтримка вболівальників вийшла на якісно новий рівень. І це допомагає створити незабутню атмосферу великого спортивного свята.

У Інтерпайп впевнені: майбутнє – за здоровим способом життя. І саме такі якісні та цікаві заходи необхідні місту та регіону для побудови не тільки здорового суспільства, а й міцних стосунків у колективах.

Організатори вже пообіцяли наступного року провести ще масштабніший забіг і залучити до нього якомога більше спортсменів з усієї країни.