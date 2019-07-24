Загинув, рятуючи побратима

Вихований, освічений, рішучий та справедливий. Таким близькі та рідні згадують Семена Румигіна – загиблого на Луганщині бійця 25-ї повітряно-десантної бригади.

Українець за громадянством, татарин за походженням. Сьогодні 21-річного військовослужбовця поховали за всіма мусульманськими традиціями на Краснопільському кладовищі. Життя Семена Румигіна обірвалося вранці двадцять першого липня поблизу міста Щастя Луганської області. Група з чотирьох розвідників поверталася зі спостережного посту та натрапила на вибуховий пристрій. Хлопець отримав несумісні з життям поранення, намагаючись врятувати свого побратима, який першим наступив на міну. Обидва загинули на місці.

“Він цінував дружбу і свого товариша більше, ніж своє життя. Так вийшло, що він віддав своє життя за свого товариша. Ще двоє військовослужбовців поранено.”

Попрощатися із Семеном прийшли родичі, друзі та бойові побратими. Згадують хлопця сильним, мужнім та порядним. У свої двадцять один він встиг здобути дві освіти.

Поховали хлопця за мусульманськими традиціями. Тіло обгорнули в білу тканину.

Кілька років тому Семен, татарин за походженням, став активним учасником мусульманської спільноти. Перед тим, як йти на війну, радився зі своїм духовним наставником – імамом.

Семен був єдиною дитиною в родині. В нього залишилася самотня матір.

“Ми його знали з народження, бо знали його бабусю. Це була чуйна людина і вона так виховала свого онука. Завдяки батькам, матері, діду виховали такого патріота нашої землі.”

У той самий час, коли на Краснопільському кладовищі прощалися з Семеном, у Луганській області поховали його побратима, якого хлопець й намагався врятувати – 19-річного Микиту Скітченко.