Масове харчове отруєння у Дніпрі

20 співробітників одного з підприємств міста загриміли на лікарняні ліжка із симптомами гострої кишкової інфекції. Перших хворих шпиталізували ще в неділю, але постраждалі звертаються по допомогу до сьогодні.

Десятеро хворих із симптомами отруєння – сьогодні в інфекційній лікарні Дніпра. Спілкуватися з журналістами категорично відмовляються. Сьогодні по допомогу медиків звернулися ще троє робітників виробництва. Загалом отруїлися два десятки чоловік.

Їжу для працівників поставляла приватна компанія. За десять років жодних нарікань не було, кажуть на підприємстві. Наразі його харчоблок перевіряє держпродспоживслужба.

“Держпродспоживслужба 22 числа почала проводити розслідування саме масового захворювання на цьому підприємстві. Усіх хворих поєднує те, що вони вживали страви саме під час роботи на підприємстві.”

Підприємство розташоване у промисловій зоні на лівому березі.

“Ось за цими дверима знаходиться харчоблок підприємства. Сюди ж привозили і їжу для співробітників компанії. Держпродспоживслуба провела дезінфекцію приміщення. У найближчі 10 днів потрапити всередину буде неможливо.”

Керівництво компанії твердить – уникнути великої кількості постраждалих вдалося, бо отруїлися співробітники нічної зміни.

Підсумки досліджень держпродспоживслужба обіцяє надати вже завтра.