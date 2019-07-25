Алея багатонаціонального міста з’явилася біля мерії.

Тепер навпроти центрального входу майорітимуть прапори національних спільнот, представники яких мешкають у Дніпрі. Цей проєкт реалізований не владою, а пересічними дніпровцями, які виграли конкурс у бюджеті участі.

Прапори Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Кореї, Литви та Німеччини. А також стяг кримських татар. Усі вони були підняті сьогодні перед мерією Дніпра під гімни країн, представники яких проживають у нашому місті. Звісно, Дніпро є домівкою значно більшої кількості національностей. Але саме одинадцять прапорів обрали не без причини.

Національні товариства сприяють вивченню мов. Проводять концерти, фестивалі та виставки. Запрошують дніпрян на свої національні свята. Допомагають обміну студентів між вишами країн. Й сприяють налагодженню економічних контактів. Так голова південнокорейського товариства розповів, що за останній рік організував візити чотирьох делегації бізнесменів до Дніпровського регіону.

Алея прапорів має стати символом великого мультикультурного міста – вважає автор проєкту. Карен Агаджанян подав свою ідею на конкурс у бюджеті участі й виграв близько 200 тисяч, які пішли на закупівлю та встановлення флагштоків.

На відкриття Алеї прапорів запросили представників дипломатичних місій, національні та релігійні громади Дніпра.