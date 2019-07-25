Дивовижні екоіграшки, фантастичний скейт-парк й престижний кібертурнір

Сьогодні нагородили переможців студентського конкурсу “Кращий бізнес-план”. Його вперше влаштовував інвестиційно інноваційний центр обласної державної адміністрації. Комісія обирала найкращих з 26 учасників.

Вони перемогли у конкурсі кращих бізнес-планів невипадково. Попри молодий вік, кожен з авторів свою ідею виношував не один рік.

Студент ДНУ Арсен Ібрагімов катався на скейті кілька років тому, але проблему тих, хто цім захоплюється розуміє. Каже, в місті немає справжнього скейт-парку. Достатньо великого й обов’язково безпечного.

Супер сучасний скейт-парк й став основою бізнес-плану Арсена. А його одногрупник з економічного факультету і стартап-школи Влад Кочкін завзятий кібер-гравець.

Бізнес-план організації у Дніпрі престижних кібертурнірів Владислав створив із науковими керівниками стартап-школи. Але він – поки лише на папері. На відміну від попередніх героїв – третя переможниця конкурсу Анастасія Соломоненко може відразу продемонструвати деталі свого бізнес- плану. Це іграшки. Але незвичайні, й дуже смішні. Колекція називається “Амур-Дюшес”

Анастасія каже, що створила цих персонажів із вторинної сировини, але екологічно чистої тканини, переважно льону та бавовни. І це спочатку було розвагою, поки не стало філософією. Пошуку краси у недосконалості. Вони намагаються зрозуміти, чому їхні твори так переконали журі конкурсу.

Будь-яка мрія може стати реальністю, коли всі етапи її втілення продумані, прописані й прораховані, стверджують ініціатори конкурсу.

Серед конкурсних пропозицій, що надходили зі всього регіону було ще багато цікавого: від екошоколаду до запаморочливих квестів. Але цим трьом учасникам вдалося укласти свої мрії у чіткі бізнес-рамки.