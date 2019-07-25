Рятувальники б’ють на сполох! Кажуть, у Дніпрі ситуація з гідрантами критична. Майже кожен третій – несправний. Але не менша проблема – це автівки, які паркуються на люках і блокують доступ до води. Нагадаємо, лише цього вівторка у Києві через аналогічну ситуацію вогнеборці не змогли вчасно врятувати пенсіонерку з палаючої квартири. Адже просто на люку з гідрантом – припаркувався автомобіль. Як уникнути такого у Дніпрі? Наші журналісти із рятувальниками вирушили у рейд!Це відео нещодавньої пожежі у Києві. Тоді загинула літня жінка.

Вода відсутня, бо пожежні довго не могли приєднатися до гідрантів. Ті були банально заблоковані припаркованими автівками. Аби уникнути аналогічної трагедії у Дніпрі – наші рятувальники вийшли в рейд середмістям.

“Є проблема паркування автомобілів на пожежні гідранти, що знаходяться на проїзних частинах, паркомісцях, де інше, а також – не досить гарне ставлення балансоутримувачів цих гідрантів.”

Запас води у пожежній машині усього на 10 хвилин. Далі – треба підключатися до гідрантів. Позначають їх ось такими наліпками на стінах будівель. Проте, кажуть рятувальники, цього недостатньо:

“Ми хочемо і закликаємо, щоб кришки цих люків позначалися або червоним кольором, або ще якось, щоб виокремити їх і люди знали, що тут не можна паркуватися.”

Заблокований автівкою гідрант – це дорогоцінні хвилини, а, можливо, й – втрачене життя. Донести це водіям рятувальники намагаються через такі буклети.

Проте, до діалогу згодні не всі автомобілісти.

От тільки переважна кількість гідрантів у місті розташовані на законних паркомісцях. Водії проблему визнають. Як альтернативу пропонують закордонний аналог – гідрант надземний.

Безсилою тут виявляється навіть поліція. Адже покарати водія за паркування на люку – не мають права. Особливо, якщо автомобіль знаходиться на офіційній паркуванні.

“Безпосередньо в ПДР не зазначено, такого, що паркуватися біля люка, на люку або біля гідранта – заборонено.”

Проте, рятувальники сподіваються, що водії зрештою зрозуміють: їхня увага до таких здавалося б дрібниць, як пожежний гідрант, може згодом урятувати чиєсь життя.