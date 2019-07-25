Заблоковані автівками пожежні гідранти – потенційна людська смерть у вогні!

25.07.2019 17:40

Рятувальники б’ють на сполох! Кажуть, у Дніпрі ситуація з гідрантами критична. Майже кожен третій  несправний. Але не менша проблема  це автівки, які паркуються на люках і блокують доступ до води. Нагадаємо, лише цього вівторка у Києві через аналогічну ситуацію вогнеборці не змогли вчасно врятувати пенсіонерку з палаючої квартири. Адже просто на люку з гідрантом  припаркувався автомобіль. Як уникнути такого у Дніпрі? Наші журналісти із рятувальниками вирушили у рейд!Це відео нещодавньої пожежі у Києві. Тоді загинула літня жінка.

Вода відсутня, бо пожежні довго не могли приєднатися до гідрантів. Ті були банально заблоковані припаркованими автівками. Аби уникнути аналогічної трагедії у Дніпрі  наші рятувальники вийшли в рейд середмістям.

“Є проблема паркування автомобілів на пожежні гідранти, що знаходяться на проїзних частинах, паркомісцях, де інше, а також  не досить гарне ставлення балансоутримувачів цих гідрантів.”

Запас води у пожежній машині усього на 10 хвилин. Далі  треба підключатися до гідрантів. Позначають їх ось такими наліпками на стінах будівель. Проте, кажуть рятувальники, цього недостатньо:

“Ми хочемо і закликаємо, щоб кришки цих люків позначалися або червоним кольором, або ще якось, щоб виокремити їх і люди знали, що тут не можна паркуватися.”

Заблокований автівкою гідрант  це дорогоцінні хвилини, а, можливо, й  втрачене життя. Донести це водіям рятувальники намагаються через такі буклети.
Проте, до діалогу згодні не всі автомобілісти.

От тільки переважна кількість гідрантів у місті розташовані на законних паркомісцях. Водії проблему визнають. Як альтернативу пропонують закордонний аналог  гідрант надземний.

Безсилою тут виявляється навіть поліція. Адже покарати водія за паркування на люку  не мають права. Особливо, якщо автомобіль знаходиться на офіційній паркуванні.

“Безпосередньо в ПДР не зазначено, такого, що паркуватися біля люка, на люку або біля гідранта  заборонено.”

Проте, рятувальники сподіваються, що водії зрештою зрозуміють: їхня увага до таких здавалося б дрібниць, як пожежний гідрант, може згодом урятувати чиєсь життя.

Інші новини

Сім футів під кілем або – як стати піратом 

25.07.2019 17:50

Обійти затори можна і пішки через міст

25.07.2019 17:46

Отруйна багнюка – замість річки!

25.07.2019 17:45

Алея багатонаціонального міста з’явилася біля мерії.

25.07.2019 17:35

Дивовижні екоіграшки, фантастичний скейт-парк й престижний кібертурнір

25.07.2019 17:33

Масове харчове отруєння у Дніпрі

24.07.2019 18:15
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com