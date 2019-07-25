Отруйна багнюка – замість річки!

25.07.2019 17:45

Дніпро вкрився шаром токсичних синьо-зелених водоростей, які заважають жителям міста відпочивати біля води. Екологи ж б’ють на сполох: річку потрібно терміново рятувати. Як це зробити та чому купатися у такій воді лікарі не радять — далі у нашому сюжеті.

Ось ця зелена речовина на поверхні води  не що інше, як ціанобактерії, або ж синьо-зелені водорості. На думку екологів, вони завдають великої шкоди річці.

Ми запитали дніпрян, що вони думають про такий стан Дніпра і чи наважуються купатися у зеленій воді.

І екологи, і лікарі запевняють: купатися у такій воді небезпечно.

Причин чому річка так цвіте  багато.

“Постійне надходження недостатньо очищених стічних вод, недостатнє очищення комунально-побутових вод, використання фосфатних пральних засобів. Дуже небезпечним є порушення водоохоронних зон, які прилягають до водних об’єктів.))

За словами екологів ще у 1997 році була прийнята національна програма оздоровлення річки Дніпро, яка якраз передбачає розроблення заходів запобігання цвітіння. Та деякі вже застаріли. Аби врятувати Дніпро, найперше  потрібно боротися з причинами цвітіння.

За словами екологів, річка ще не до кінця втратила здатність самоочищуватися, але рятувати її потрібно вже зараз.

Інші новини

Сім футів під кілем або – як стати піратом 

25.07.2019 17:50

Обійти затори можна і пішки через міст

25.07.2019 17:46

Заблоковані автівками пожежні гідранти – потенційна людська смерть у вогні!

25.07.2019 17:40

Алея багатонаціонального міста з’явилася біля мерії.

25.07.2019 17:35

Дивовижні екоіграшки, фантастичний скейт-парк й престижний кібертурнір

25.07.2019 17:33

Масове харчове отруєння у Дніпрі

24.07.2019 18:15
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com