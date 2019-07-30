Купатися – заборонено!

Купатися на пляжах Дніпропетровщини – небезпечно для здоров’я. За відповідністю води санітарним нормам стежить держпродспоживслужба. Цього місяця вони перевірили водойми дванадцяти пляжів з усієї області. Результати приголомшливі: купатися без остраху можна лише на Монастирському острові Дніпра, у Павлограді, Нікополі та Зеленодольську. У санепіднагляді підкреслюють: такі показники отримують щосезону. На їхній погляд, у цій ситуації слід як мінімум інформувати населення про небезпеку від купання у цих водоймах.

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