Купатися – заборонено!

30.07.2019 18:44

Купатися на пляжах Дніпропетровщини – небезпечно для здоров’я. За відповідністю води санітарним нормам стежить держпродспоживслужба. Цього місяця вони перевірили водойми дванадцяти пляжів з усієї області. Результати приголомшливі: купатися без остраху можна лише на Монастирському острові Дніпра, у Павлограді, Нікополі та Зеленодольську. У санепіднагляді підкреслюють: такі показники отримують щосезону. На їхній погляд, у цій ситуації слід як мінімум інформувати населення про небезпеку від купання у цих водоймах.

Tags: , , , ,

Інші новини

У Дніпрі стартує Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

30.07.2019 18:55

Вступна кампанія 2019 виходить на фінішну пряму – у топі гуманітарні спеціальності

30.07.2019 18:51

Екстремальна риболовля – поблизу мосту на Монастирський острів рибалок вже декілька тижнів б’є струмом

30.07.2019 18:35

У Дніпрі на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

30.07.2019 18:30

Оплата стоянок по-новому

30.07.2019 18:27

Новий міст закриють навіть для пішоходів

30.07.2019 18:21
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com