Вступна кампанія 2019 виходить на фінішну пряму – у топі гуманітарні спеціальності

30.07.2019 18:51

Ті, хто пройшов на бюджет, масово штурмують приймальні комісії вишів.Ситуація в Україні та в Дніпрі однакова – гуманітарні факультети завалені заявами абітурієнтів, а на технічних спеціальностях ледь заповнені бюджетні місця.

Данило – майбутній студент. Хлопець останнім тижнем постійно оновлює в смартфоні рейтингові списки – сподівається вступити до престижного факультету міжнародних відносин. Хлопець каже: вступає за контрактом, тож має більше шансів отримати бажане місце.

Абітурієнти України побачили рейтингові списки бюджетників ще минулої п’ятниці. Тож масово вирушили до омріяних вишів. Один з них – Дніпровський національний університет імені Гончара. Чекає своєї черги подати документи і Вікторія. Дівчина пройшла на бюджет на факультет психології. У майбутньому хоче бути логопедом. Проте зізнається: аби потрапити на омріяну спеціальність, треба витримати неабияку конкуренцію. Усе через те, що напрямок – гуманітарний.

Освітяни звітують: в Україні гуманітарні напрями цього року знову переважають над технічними. Вивчати менеджмент хочуть понад п’ятдесяти тисяч чоловік, а от, наприклад, авіоніка та металургія разом – не набрали і тисячі охочих! Про це кажуть і викладачі точних наук.

У приймальній комісії університету Гончара відзначають: абітурієнти почали краще розумітися, як проходить вступна кампанія. Приймання документів на бюджетну форму завершиться вже завтра. А вже з першого серпня документи зможуть приносити і контрактники.

 

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