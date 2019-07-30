У Дніпрі стартує Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

30.07.2019 18:55

Він проводиться щорічно з 1 по 7 серпня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Його мета — привернути увагу суспільства до важливості грудного вигодовування і покращення здоров’я малюків. Чому новонароджені потребують саме материнського молока, а не суміші — далі у сюжеті.

Чотири дні тому Анастасія народила свою першу дитину — донечку Діану. Каже, до пологів навіть не думала про грудне вигодовування. Адже дуже дбала про свій зовнішній вигляд і хотіла подобатися чоловіку. Крім того, материнське молоко містить всі поживні речовини, необхідні дитині у перші півроку життя.

За даними ВООЗ, грудне вигодовування сприяє сенсорному і пізнавальному розвитку дитини, захищає її від інфекційних і хронічних хвороб. Лікарі кажуть: грудне вигодовування корисне і для мам. Лікарі закликають суспільство спокійно ставитися до мам, які вигодовують дітей у громадських місцях. Аби ті не відчували сорому чи дискримінації. Адже грудне вигодовування – абсолютно природний процес – необхідний малюкам.

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