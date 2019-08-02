Карколомні піруети та стрибки з трампліна – Дніпро приймає чемпіонат Європи з воднолижного спорту

Більше сотні юних спортсменів на величезних швидкостях змагаються за дванадцять місць у фіналі.

Воднолижний стадіон на житломасиві Перемога. Сьогодні тут проходить чемпіонат Європи з воднолижного спорту серед юнаків до 21-го року. Спортсмени один за одним долають трасу на швидкості майже 60 кілометрів на годину. Сьогодні вони змагаються у слаломі. Завдання – обігнути найбільше буїв на якомога коротшій мотузці.

Спортсмени змагаються за призові місця у трьох номінаціях – слалом, стрибки з трампліна та фрістайл. Україну представляють виключно дніпровські атлети. Серед них і Олександр – призер європейських та світових змагань. Хлопець виборов перше місце у слаломі та вийшов до фінальної частини. Каже: на підготовку витратив понад два місяці.

За призові місця, разом з українцями, змагаються й спортсмени з тринадцяти країн Європи. Чарлі приїхав на турнір зі Швеції. Хлопцю усього тринадцять років. На водних лижах він з самого дитинства. У Дніпрі вперше й одразу – із новими особистими досягненнями.

Учасників оцінює команда суддів з усієї Європи. Усі вони у минулому – професійні спортсмени. Олена – суддя зі Словаччини. Дніпро приймає такі змагання не вперше, адже саме у нашому місті – один з найкращих у Європі стадіонів для водних видів спорту. Організатори відзначають: українські спортсмени ані на трохи не поступаються рівнем підготовки іноземним суперникам. Усе через якісну підготовку з самого дитинства.

Завтра визначаться останні фіналісти. А вже у неділю стануть відомі імена призерів.