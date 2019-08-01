На дорогах Дніпра з’являється все більше екстремалів на нових електричних видах транспорту
Вони компактні, на них легко маневрувати серед машин та пішоходів. Але чимала швидкість та абсолютна безшумність робить їх потенційно небезпечними для всіх учасників дорожнього руху. Такі відео аварій з вуличними електричними транспортними засобами у мережі – не рідкість. Ось, приміром, Дніпро, проспект Гагаріна. Водій автівки не поступився двоколісному дорогою. Як наслідок – власник електросамокату – в лікарні. Тим часом популярність таких видів транспорту в нашому місті щодня зростає.
Він із легкістю перестрибує бордюри, долає трамвайні рейки та навіть показує трюки. Андрій 2 роки дістається роботи електричним моноколесом. Твердить, дорога з Лівобережного-3 до центру міста займає менше години. Їздити намагається обережно і тільки тротуарами. Перехожі, каже, ставляться із розумінням.
Гіроборди, електросамокати та моноколеса. Вони давно стали звичними у Європі: можливість швидко, зручно та без шкоди для довкілля дістатися роботи. В Україні такі види транспорту теж стрімко набирають популярності. Прилавки магазинів переповнені різноманітними моделями.
Умовно їх можна поділити на 2 групи. Перша – моноколеса та гіроборди. Ними керують за допомогою нахилів корпусу. Середня ціна – від п’яти до дванадцяти тисяч гривень. Максимальна швидкість в гіробордів – до 20 кілометрів на годину, у моноколес – вдвічі більше.
Друга група – найбільш популярна – це електросамокати. Тут вже є і повноцінна підвіска й навіть можливість їздити по грунту. Вартість – від 5 до понад тридцяти тисяч гривень. Максимальна швидкість, тільки-но уявіть – 80 кілометрів на годину. Транспорт майже безшумний, але для безпеки пішоходів у всіх моделей є дзвіночок.
Здавалося б, із такими характеристиками вуличні електричні транспортні засоби мали б бути повноцінними учасниками дорожнього руху та повністю дотримуватися ПДД. Проте наразі це біла пляма в законодавстві, кажуть у поліції. Тож на сьогодні власники електричних транспортних засобів можуть їздити хоч проїжджою частиною, хоч тротуарами без жодних заборон. А от у США та країнах ЄС їх визнають повноцінними учасниками дорожнього руху, вводять обмеження швидкості та пересування – тільки на велодоріжках. Тому українським кермувальникам експерти радять.
Поліцейські ж додають – якщо виїжджаєте на нових транспортних засобах на проїжджу частину – дотримуйтеся усіх правил дорожнього руху. Адже у випадку ДТП теж понесете відповідальність.