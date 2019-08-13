В Обухівці перевіряли маршрутки, що сполучають селище з Дніпром
13.08.2019 18:28
Причиною рейду стали скарги від громадських організацій. У свою чергу, перевізники переконані: це звичайна провокація, адже скарги ще жодного разу не підтвердились. Про результати перевірки дивіться далі у сюжеті.
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