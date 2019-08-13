Вже понад сорок років він ставить на ноги найтяжчих пацієнтів. А з початком бойових дій на Сході, взагалі – майже живе на роботі. Іван Жердєв, дніпровський ортопед-травматолог, став найкращим лікарем України. За милосердя і професіоналізм він отримав “Орден Святого Пантелеймона”. Ця відзнака – громадська. Переможців обирає журі, у складі якого медики, духовенство, громадські та політичні діячі.

Робочий день Івана Жердєва розписано майже по хвилинах – складні операції, обходи, прийом пацієнтів. Він один з найдосвідченіших лікарів-травматологів. За понад 40 років у професії Іван Жердєв провів чимало складних операцій. Адже найтяжчих пацієнтів з усієї області доправляють саме до лікарні Мечникова.

А у 2014-у до Мечникова привезли першого пораненого у бойових діях на Донбасі. Тож, останні 5 років Іван Іванович тижнями живе у лікарні. Спочатку, каже, страшно було усім. Адже довелося мати справу з принципово іншими травмами.

Через його руки пройшло понад п’ять сотень бійців. На операційному столі Іван Жердєв подарував своїм пацієнтам не просто життя, а можливість ходити та навіть бігати. І мало хто знає, що, рятуючи інших, він ледве не згорів на роботі.

Тож, не дивно, кажуть колеги, що нагорода знайшла свого героя. Іван Жердєв отримав орден Святого Пантелеймона як найкращий лікар України. Для нього таке визнання стало приємною несподіванкою. Адже конкуренція, зізнається, була дуже високою. Разом із відзнакою має і грошову винагороду. Її планує витратити на відпочинок із сім’єю. Адже через щільний робочий графік рідко проводить час з рідними.