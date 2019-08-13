Небезпечне сонце!

13.08.2019 18:35

В Україні за останні роки збільшилася кількість хворих на рак шкіри. Дерматологи переконані: це у першу чергу через невміння українців правильно засмагати. Багато людей нехтують елементарними правилами безпеки на відпочинку. Не знають, що таке ультрафіолетовий індекс та де його можна перевірити. 11-й телеканал разом з лікарями-дерматологами вирішили розповісти дніпрянам, як захистити себе від активного сонця.

Микита  студент, нещодавно повернувся з узбережжя азовського моря. Там хлопець активно засмагав  без засобів захисту шкіри. І це, каже, далося в знаки.

Тільки-но повернулася з відпочинку і Юлія. Проте без засмаги. Дівчина, хоч і відпочиває на морі щороку,  принципово не засмагає. Тільки-но виходить на пляж, захищає шкіру кремами та шукає затінок.

І має рацію, кажуть дерматологи. Опівдні сонце перетворюється на справжнього вбивцю для нашої шкіри. Потужне ультрафіолетове випромінювання може викликати алергію, низку захворювань шкіри, серед яких найстрашніше  онкологія.

Аби люди розуміли, наскільки сонце небезпечне у конкретний момент часу, Всесвітня організація охорони здоров’я розробила так званий ультрафіолетовий індекс. Його значення від 0 до 11 в залежності від інтенсивності сонячних променів. Дізнатися значення можна в інтернеті, або у додатку “погода” у вашому смартфоні.

Та чи перевіряють дніпряни значення ультрафіолетового індексу перед засмаганням  вирушаємо на найближчий пляж.

Із собою запросили фахівців-дерматологів. Лікарі озброєні дерматоскопом й готові проконсультувати відпочивальників. Прилад дасть змогу просто на пляжі виявити небезпечні зміни на шкірі. Під палючим сонцем одразу помічаємо двох засмаглих жіночок, навкруги  жодної тіні. І так, розповідають, цілий день  без жодних засобів захисту.

Лікарі попереджають жінок, із віком ризик онкологічних захворювань шкіри підвищується.

Сьогодні дерматологи встигли оглянути з десяток відпочивальників. Зазначають, у українців другий та третій фототип шкіри. Це означає підвищену схильність до сонячних опіків. Тому її необхідно захищати.

Дерматологи підводять підсумки перевірки пляжу: багато людей не знають, як правильно засмагати.

Отож, поради експертів: як захистити свою шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

1. Утриматися від перебування на сонці з одинадцятої до шістнадцятої годин.

2. Використовувати засоби захисту шкіри: спреї, емульсії та креми. Купувати їх тільки в аптеках. Наносити  кожні дві години та після купання.

3. Носити головні убори з широкими полями та сонцезахисні окуляри. Це допоможе захистити шкіру обличчя.

4. Якщо таки згоріли на сонці, прикласти до місця опіку лід, змастити його пантенолом. У цьому сезоні більше не засмагати.

Також лікарі радять  не уникати сонця взагалі. Адже ультрафіолетові промені  не тільки небезпека для організму, а й джерело вітаміну Д.

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