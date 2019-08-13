Небезпечне сонце!

В Україні за останні роки збільшилася кількість хворих на рак шкіри. Дерматологи переконані: це у першу чергу через невміння українців правильно засмагати. Багато людей нехтують елементарними правилами безпеки на відпочинку. Не знають, що таке ультрафіолетовий індекс та де його можна перевірити. 11-й телеканал разом з лікарями-дерматологами вирішили розповісти дніпрянам, як захистити себе від активного сонця.

Микита – студент, нещодавно повернувся з узбережжя азовського моря. Там хлопець активно засмагав – без засобів захисту шкіри. І це, каже, далося в знаки.

Тільки-но повернулася з відпочинку і Юлія. Проте без засмаги. Дівчина, хоч і відпочиває на морі щороку, – принципово не засмагає. Тільки-но виходить на пляж, захищає шкіру кремами та шукає затінок.

І має рацію, кажуть дерматологи. Опівдні сонце перетворюється на справжнього вбивцю для нашої шкіри. Потужне ультрафіолетове випромінювання може викликати алергію, низку захворювань шкіри, серед яких найстрашніше – онкологія.

Аби люди розуміли, наскільки сонце небезпечне у конкретний момент часу, Всесвітня організація охорони здоров’я розробила так званий ультрафіолетовий індекс. Його значення від 0 до 11 в залежності від інтенсивності сонячних променів. Дізнатися значення можна в інтернеті, або у додатку “погода” у вашому смартфоні.

Та чи перевіряють дніпряни значення ультрафіолетового індексу перед засмаганням – вирушаємо на найближчий пляж.

Із собою запросили фахівців-дерматологів. Лікарі озброєні дерматоскопом й готові проконсультувати відпочивальників. Прилад дасть змогу просто на пляжі виявити небезпечні зміни на шкірі. Під палючим сонцем одразу помічаємо двох засмаглих жіночок, навкруги – жодної тіні. І так, розповідають, цілий день – без жодних засобів захисту.

Лікарі попереджають жінок, із віком ризик онкологічних захворювань шкіри підвищується.

Сьогодні дерматологи встигли оглянути з десяток відпочивальників. Зазначають, у українців другий та третій фототип шкіри. Це означає підвищену схильність до сонячних опіків. Тому її необхідно захищати.

Дерматологи підводять підсумки перевірки пляжу: багато людей не знають, як правильно засмагати.

Отож, поради експертів: як захистити свою шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

1. Утриматися від перебування на сонці з одинадцятої до шістнадцятої годин.

2. Використовувати засоби захисту шкіри: спреї, емульсії та креми. Купувати їх тільки в аптеках. Наносити – кожні дві години та після купання.

3. Носити головні убори з широкими полями та сонцезахисні окуляри. Це допоможе захистити шкіру обличчя.

4. Якщо таки згоріли на сонці, прикласти до місця опіку лід, змастити його пантенолом. У цьому сезоні більше не засмагати.

Також лікарі радять – не уникати сонця взагалі. Адже ультрафіолетові промені – не тільки небезпека для організму, а й джерело вітаміну Д.