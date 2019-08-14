Лагодить техніку та майструє дивовижні прилади

Олександр Турчак із села Китайгород, що у Царичанському районі, не має руки та обох ніг. Однак вражає усіх своїми винаходами. Наші кореспонденти завітали у гості до талановитого чоловіка та його родини й дізналися їхній рецепт проти життєвих незгод.

Пан Олександр перш за все піклується про родину, й лише потім – про себе. Йому було двадцять вісім, коли втратив руку. Її довелось ампутувати після аварії на мотоциклі. А п’ять років потому комбайном відрізало обидві ноги. Зараз головна робота для чоловіка – майструвати.

Винаходами пана Олександра захоплюється все село. Сусіди вважають його фахівцем з техніки й регулярно навідуються за порадою або по допомогу.

Любов до винахідництва й техніки у пана Олександра з’явилася ще в дитинстві. Зараз більшість часу чоловік проводить в майстерні перед домом. Аби вільно пересуватися двором та селом, навіть модернізував інвалідний візок. Раніше ганяв на ньому до шістдесяти кілометрів на годину.

У родини Турчаків власне господарство. І город, і птахи, і свині. Більшість роботи лежить на дружині пана Олександра, Людмилі. Однак він як може намагається полегшити її працю.

Подружжя разом майже тридцять років. Мають вже дорослу доньку. Левову частку зусиль поклали на те, аби забезпечити свою єдину дитину гідною освітою. Ганна у відповідь обожнює батьків. Каже: тато для неї приклад того, що здаватися не можна ніколи.

Ганна каже: всьому світу б розповіла про свого батька та на його прикладі довела, що людині під силу усе. Аби було заради кого жити.