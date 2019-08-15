Потоп на лівому березі

15.08.2019 18:38

В одному з дворів неподалік Мануйлівського проспекту з’явився чималий ставок. Як виявилося – це ніяка не аварія. Ґрунтові води прямісінько на галявину між багатоповерхівками відкачують працівники водоканалу. Кажуть, це необхідно зробити, аби провести ремонт мереж.

Глибина новоутвореного озера не перевищує одного метра. Однак місцевій дітворі й того достатньо, аби добряче повеселитись. Купатись у цій воді не бояться – мовляв, така акція тут щороку.

Комунальники згодні – нічого небезпечного у таких розвагах дійсно немає. Це та сама вода з Дніпра. Мовляв, самі у спеку заходять до ставка аби освіжитись.

Мешканці ж наближених до псевдо озера будинків розповідають – такі потопи вже стали буденністю. Причому як зимою так й літом.

Працівники водоканалу обіцяють – завтра ремонтні роботи мають завершитись. Стару трубу замінять й відкачку підземних вод припинять. Озеро ж у спеку просто висохне за декілька днів.

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