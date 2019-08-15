1250 випадків з початку літа

На Дніпропетровщині зросла кількість хворих на гострі кишковІ інфекції.

Щотижня до обласних лікарень звертаються до двох з половиною сотень людей. Медики твердять: левова частка пацієнтів потруїлися вуличною їжею.

Швидкою Інну доправили до лікарні 3 дні тому. Жінка розповідає, прийшла з роботи, зробила собі яєшню та вже за декілька годин самопочуття різко погіршилося. Підозрює, причиною отруєння могли стати яйця з супермаркету. Адже в деяких магазинах у розпал спеки вони зберігаються без холодильника.

Приймальне відділення інфекційної лікарні на Канатній – вщерть заповнене хворими. Переважна більшість – із гострими кишковими отруєннями.

Ми вирішили перевірити, як готують популярну вуличну шаурму. Центр міста, Європейська площа. До кіоску вишукується чимала черга. Серед клієнтів – родина із дітьми.

На так би мовити кухні – немає навіть місця, де можна було б помити столове приладдя. Продавці беруть гроші, а потім – цими ж руками – загортають їжу. Журналістам тут явно не раді. Ятки з шаурмою тут на кожному кроці. Ще одна популярна точка продажу, на вулиці Глінки.

І тут нам навіть показують санітарну книжку. Шкода, що лише одну. І лише на третій точці – документи мають усі працівники.

Проте, твердять у Держпродспоживслужбі, в жодному з кіосків взагалі не мають права торгувати шаурмою. Бо фізично вмістити у МАФ все, що необхідно для безпечного приготування страви – нереально.

“Це по перше гаряча та холодна вода каналізація повинна бути туалет мийки для миття обладнання та рук персоналу.”

Загалом з початку року на Дніпропетровщині зареєстрували 6 спалахів гострих кишкових інфекцій. Останній минулого місяця. Занедужали зо два десятки працівників одного з підприємств міста. Причина – недотримання санітарних норм на харчоблоці.

“Зазвичай зараження відбувається при вживанні забрудненої їжі води, або через забруднені предмети побуту, дитячі іграшки.”

Отож, аби уникнути отруєння, експерти радять:

1. проводити ретельну термічну обробку продуктів

2. Зберігати готові страви без холодильника не більше двох годин.

3. Не купувати готові страви на стихійних місцях продажу

4. Добре мити продукти та руки перед вживанням їжі

Також, якщо з’явилися перші симптоми отруєння, не вдаватися до самолікування, а одразу звертатися до лікарів.