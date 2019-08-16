Місце громадського відпочинку чи приватна територія

Мешканці житлового масиву Ломівський виборюють своє право дихати чистим повітрям та відпочивати біля озера Московського. На ділянках поблизу водоймища планують зводити приватне житло. І для цього вирубують зелені насадження. Місцеві налаштовані рішуче – раз за разом влаштовують акції протесту та намагаються зупинити знищення дерев.

Землю поблизу озера Московського депутати міськради віддали у приватну власність. Місцеві обурені – задля будівництв котеджів нові господарі вирубують абсолютно здорові дерева. Лише за один тиждень, розповідають активісти, тут вже зачистили від дерев практично 6 соток землі.

Власник ділянки, яку вже розчистили під будівництво, обурення людей не розуміє. Дерева, каже, рубає на своїй приватній власності і за законом має на це право. До того ж, на ділянку у нього є усі документи.

Місцеві мешканці, аби захистити свій зелений оазис, кинулися по усіх інстанціях, щоб з’ясувати – на якій підставі тут виділили землі. Вони впевнені: усе робилось з порушеннями. Підозри у місцевих викликає те, що будівництво ведеться біля самого водоймища. При цьому не дотримуються норми про захисну прибережну смугу озера.

За коментарями ми звернулись до міськради. Нам повідомили, що земля у цьому районі виділена під житлові будинки. А щодо прибережної смуги – порушень також немає.

“За наявною інформацією земельні ділянки знаходяться за межами прибережної захисної смуги озера Московського, тобто за межами земель водного фонду, що визначені проектом.”

Та люди запевняють – вони так просто не здадуться. І вже звернулись до поліції з вимогою перевірити законність виділення ділянок.