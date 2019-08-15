Кібезлочинці націлились на засоби масової інформації

До списку кіберзлочинців увійшов і наш – 11 телеканал. Співробітників терміново евакуювали, у будівлі працювали вибухотехніки.

Спочатку швидка. Потім поліція і вибухотехніки. Всі служби прибули майже одразу. На скриньку одинадцятого каналу надійшло повідомлення про замінування будівлі. Колектив одинадцятого каналу одразу було евакуйовано. Роботу довелось терміново призупинити.

Вибухотехніки перевірили всі приміщення будівлі. Відпрацьовували за схемою, яка застосовується у таких випадках.

Отже, мінування 11-го виявилось хибним. Всі повернулись на робочі місця. А пес Сталкер, який ретельно перевіряв студії та ньюзруми, отримав трохи часу на відпочинок.

Повідомлення про закладений вибуховий пристрій сьогодні надійшли на електронні скриньки й інших місцевих ЗМІ. Там також працювали вибухотехніки та поліція. На щастя, усі сьогоднішні повідомлення про замінування будівель ЗМІ виявились хибними.