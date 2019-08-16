На Дніпропетровщину повернулася 25-а окрема повітряно-десантна бригада
16.08.2019 18:44
Її військовослужбовці понад пів року були у зоні бойових дій. І ось, нарешті отримали можливість побачити рідних та відпочити. Чим особлива ця ротація та як зустрічали десантників вдома – зворушливі кадри в сюжеті наших кореспондентів.
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