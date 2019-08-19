Атмосферний фронт, який приніс на Дніпропетровщину прохолоду, пішов геть

А йому на зміну повертається спека, яка йде до нас з боку Казахстану. Високі показники на термометрах збережуться як мінімум тиждень. Температура вдень складатиме тридцять – тридцять чотири градуси. Вночі буде дещо прохолодніше – до двадцяти чотирьох.

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