Атмосферний фронт, який приніс на Дніпропетровщину прохолоду, пішов геть

19.08.2019 17:55

А йому на зміну повертається спека, яка йде до нас з боку Казахстану. Високі показники на термометрах збережуться як мінімум тиждень. Температура вдень складатиме тридцять – тридцять чотири градуси. Вночі буде дещо прохолодніше – до двадцяти чотирьох.

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