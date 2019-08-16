У Дніпрі планують поступово замінити маршрутки машинами великої місткості

Й загалом, відмовитися від автівок, які за своїм станом непридатні до перевезення пасажирів. Для цього увесь громадський автотранспорт повинен пройти перевірку спеціальної інспекції.

Сьогоднішній рейд розпочався з маршруту №7. Інспекційна група перевірила технічний та санітарний стан автівок, евакуаційні виходи, наявність аптечок і вогнегасників, пасажиромісткість. Про приїзд “ревізорів” перевізника зазвичай повідомляють напередодні.

Дійсно, суттєвих порушень на сьомому маршруті не виявили.

Наступний – маршрут №152. Його обслуговують автобуси великої місткості та “богдани”. На одному з них одразу виявили порушення. Сидіння зобов’язали полагодити сьогодні ж. Інший автобус вдавався майже взірцевим. Однак, тут не обійшлося без нюансів. Один вогнегасник – відсутній, інший – прострочений.

Інспектори діляться враженнями: перевірили понад сотню машин. Найгіршими виявилися спринтери. Саме вони незабаром можуть зникнути з міських маршрутів.

Загалом сьогодні перевірили шість маршрутів. А повністю завершити інспекцію – мають на початку вересня.

Кожна перевірена транспортна одиниця отримує оцінку свого стану. Максимальний бал – 13, поки що недосяжний. За результатами інспекції, якщо перевізник не виправить виявлені помилки, із ними можуть розірвати угоду або навіть звернутися зі скаргою до Нацполіції.