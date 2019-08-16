Амброзія заполонила місто

16.08.2019 18:37

Нежить, набряк дихальних шляхів та висипи на шкірі. З серпня розпочався сезон цвітіння небезпечного бур’яну – амброзії. Кожен третій мешканець нашого регіону має алергію на пилок цієї рослини. Люди вимушені витрачати чималі гроші на медикаменти. Бо якщо цього не робити – наслідки можуть бути страшними. У той самий час амброзія практично заполонила Дніпро: кущі заввишки з людину легко можна побачити навіть у самісенькому центрі міста!

Надія Данилівна мешкає на вулиці Сімферопольській, неподалік пам’ятника Слави. У жінки шість онуків, та з початком цвітіння амброзії прогулянки з дітьми перетворюються на справжнє випробування. Раніше, коли тут був пустир, амброзію місцеві скошували власним коштом – винаймали людей, розповідає жінка. Нещодавно тут звели новобудови. Нові власники території прибирати небезпечний бур’ян не поспішають.

Дійсно, прибирати небезпечні бур’яни – обов’язок балансоутримувачів земельних ділянок. Якщо амброзія росте поблизу будинків, боротися з нею мають ОСББ та житлосервіси. У приватному секторі – його мешканці.

Вже з понеділка спеціалісти департаменту екології розпочнуть перевірки вулиць Дніпра. Якщо власники не прибиратимуть амброзію з прилеглої до їхніх будинків території, на них можуть скласти адмінпротоколи. А ось знищувати бур’ян на вулицях міста – справа комунальників. Посадовці радять телефонувати на гарячу лінію міськради та повідомляти про осередки амброзії телефонами:

732 12 12
095 732 12 12
096 732 12 12
073 732 12 12
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ
А ось на житломасиві Сокіл люди не стали чекати допомоги комунальників чи будь-яких міських служб. І взялися боротися з амброзією самостійно.
Амброзія почала розростатися останніми роками, розповідають місцеві. Активні мешканці Соколу закликали сусідів не залишатися осторонь – і все вийшло! Тепер мешканці готові ділитися досвідом боротьби з амброзією! Кажуть: перше, що треба зробити – надягнути захисні рукавички.

До речі, цьогоріч депутати Дніпра прийняли програму боротьби з карантинними рослинами. У мерії сподіваються, що знайдуть на неї гроші. Програма включає не лише знищення амброзії, а й медичну допомогу алергікам. Найголовніше – дніпровці зможуть безкоштовно пройти тест-аналізатор алергенів Алекс. Одне таке дослідження коштує близько 5,5 тисяч гривень.

Спеціалісти радять: у разі виникнення алергії – одразу звернутися до лікаря, суворо дотримуватися призначень та дієти, аби виключити виникнення перехресної реакції.

Алергія на амброзію проявляється не лише нежиттю. Вона може викликати серйозні захворювання внутрішніх органів та пневмонію. А також призвести до астми. Номери телефону регіонального алергологічного центру ви бачите на екрані.

095 570 71 81
ПРИЙМАЛЬНЯ ПРОФЕСОРА ЄВГЕНІЇ ДИТЯТКОВСЬКОЇ
098 007 38 31
ДИТЯЧА РЕЄСТРАТУРА РЕГІОНАЛЬНОГО АЛЕРГОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ

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