Коли навчатися легко!

У дитячому садочку “EDHOUSE” активно впроваджують передові методи навчання дошкільнят. Один з них – інтегровані уроки. Викладачі дитсадка розробляють свої програми із врахуванням індивідуальних можливостей вихованців. Як виглядає одне з таких занять – розкажемо у наступному сюжеті.

Вихованцям старшої групи дуже подобається такий початок занять. Це ніби-то простий танок, але з особливими правилами. Треба запам’ятати рухи, бачити партнера, відчувати ритм. Та все відбувається невимушено й весело.

Без зупинки група йде далі, до зайняття розвитком мови. І все знов відбувається граючи. В “EDHOUSE” це головне правило: навчай через гру!

Сьогодні у класі викладача Ксенії десять непосид, але буває й більше. Втім, вона встигає надавати увагу кожному й зацікавити всіх наступною, математичною частиною занять. Сьогоднішня тема – цифра три.

Опанування цифр легко переходить у граматику. Й ось, дітлахи вже пишуть нехитрі слова.

Автори програми інтегрованих уроків в “EDHOUSE” кажуть, що за чотири роки вони вже бачать результат. Принаймні вихованці “EDHOUSE” без проблем переходять навчатися у школу.

Інтегрований урок у старшій групі дитсадка “EDHOUSE” триває 20 – 30 хвилин. Але учасники не встигають втомитися. Сил вистачає й на суперактивне завершення сьогоднішньої навчальної програми. Отже, можна додавати до неї ще предмети.