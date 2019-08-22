Mіські новини Цієї суботи Україна відзначатиме найголовніше державне свято – День Незалежності 22.08.2019 18:32 З приводу її 28-ої річниці у Дніпрі запланували чимало заходів по всьому місту. У програмі – різноманітні воркшопи, флешмоби та спортивні заходи для містян будь-якого віку. Деталі дивіться далі. https://11tv.dp.ua/wp-content/uploads/2019/08/nezalezhnost.mp4 Продовжити читання Уперед Нічна гонитва на Слобожанському проспектіНазад Вимоги нової української школи обговорювали на щорічному форумі освітян Інші новини Mіські новини Побили та взяли у заручники 22.08.2019 18:43 Mіські новини Дев’ять песиків звільнили з полону квартири по вулиці Титова 22.08.2019 18:41 Mіські новини В Україні вшановують пам’ять правоохоронців, які загинули при виконанні службових обов’язків 22.08.2019 18:40 Mіські новини Пенсійний фонд України розширює можливості для користувачів 22.08.2019 18:38 Mіські новини Вимоги нової української школи обговорювали на щорічному форумі освітян 22.08.2019 18:37 Mіські новини Нічна гонитва на Слобожанському проспекті 21.08.2019 19:11