Цієї суботи Україна відзначатиме найголовніше державне свято – День Незалежності

22.08.2019 18:32

З приводу її 28-ої річниці у Дніпрі запланували чимало заходів по всьому місту. У програмі – різноманітні воркшопи, флешмоби та спортивні заходи для містян будь-якого віку. Деталі дивіться далі.

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