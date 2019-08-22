Вимоги нової української школи обговорювали на щорічному форумі освітян

Захід об’єднав керівників навчальних закладів, вчителів та батьків. Наша область стала першою, де запровадили новітні стандарти. Пілотний проєкт стартував у чотирьох школах два роки тому. А торік у НУШ вже пішли всі першачки.

Любов Іванівна – одна з перших вчительок Нової української школи. За її стандартами почала працювати ще у дві тисячі сімнадцятому, коли НУШ була пілотним проєктом. Таких педагогів називають Агентами змін. Головне для неї – розкрити потенціал дитини та прищепити любов до знань.

“Коли вони бачать чистий лист – вони його фарбують усіма позитивними фарбами. І ніхто не прийде до мене до класу і не перевірить – чи це правильно чи не правильно. Кожен робить так, як йому воліє душа.”

У Солонянській школі жінка працює понад тридцять п’ять років. Каже: вже думала, що її робота добігає фіналу. Як з’ясувалося,навпаки – все лише починається. До чергової освітньої реформи поставилася з обережністю, та тепер не може натішитися.

“Тепер я зовсім з середини друга людина стала. Дивлюся на світ по-іншому і учу дітей бачити його. І вчу дітей бачити його так, як вони це уявляють.”

Такий підхід до навчання спрацьовує, кажуть вчителі. А батьки – підтверджують. Син Катерини – Міша два роки тому пішов у пілотний перший клас Нової української школи у Павлограді.

“Йому все подобається. тому що всі заняття проводяться нетрадиційно, як простий урок. Немає повторювань безкінечних, є динаміка, ігрові форми, дослідницька робота. Дитина настільки навчилася за 2 роки розмовляти, висловлювати свої думки, розвинулося логічне мислення.”

Пілотний проєкт розцінили як вдалий. І вже минулого року НУШ запровадили у кожному першому класі країни. Важливим принципом нового освітнього стандарту стала презумпція талановитості дитини. Найголовніше – розвиток особистості і радість пізнання. Серед пріоритетів – здоровий спосіб життя й атмосфера взаємоповаги. Також Нова українська школа – інклюзивна.

“Кожна дитина має право прийти до школи, вчитися, бути веселою, знаходитися серед своїх друзів, товаришів і буду щасливою я хочу, щоб всі, хто мене чує, розуміли саме цю філософію, яку ми повинні всі опанувати.”

НУШ передбачає й оновлення технічної бази. Дошки у класах мають бути інтерактивними, а комп’ютери – сучасними. В ідеалі. Тут, як завжди, випливають фінансові питання. Над цим ще потрібно працювати. А також над підготовкою вчителів.

“Слід продовжувати активне підвищення кваліфікації вчителів. Слід звернути увагу органів місцевого самоврядування, місцевих бюджетів, депутатів місцевих рад, що вони мають дуже ретельно підходити до питання співфінансування державних субвенцій.”

Освітяни Дніпропетровщини вважають, що перший рік Нової української школи пройшов не гладко, але вдало. Працювати ще є над чим. Бо неможливо миттєво змінити систему, яка залишилася ще з радянських часів.