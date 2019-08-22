Дев’ять песиків звільнили з полону квартири по вулиці Титова

22.08.2019 18:41

Про це у соцмережі повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. За словами місцевих мешканців, жінка просто збирала собак у своєму помешканні та не надто ними опікувалася. Й навіть ніколи не вигулювала. Тварин забрали представники комунального підприємства “Зооконтроль”. Стан здоров’я чотирилапих вони поки не коментують. “Я не маю змоги передати аромати при вході до квартири. Це просто тотальне пекло” – зазначив Михайло Лисенко у своєму дописі.

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