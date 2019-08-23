Заспівати хором

Дніпровські волонтери разом із військовим оркестром двадцять 24 запрошують усіх охочих на Фестивальний причал. Їхній виступ відкриватиме святковий концерт до Дня Незалежності. Тож сподіваються на підтримку дніпрян та гостей міста. Волонтери сумлінно готувались. Щотижня – два прогони по кілька годин. 11-й канал побував на фінальній репетиції.

Фінальна репетиція волонтерського хору та військового оркестру у розпалі. За головного тут військовий диригент Олександр. Це лише друга спільна репетиція хору та оркестру перед головним виступом на Дні незалежності. Та жодних сумніві, що все вийде якнайкраще – немає ні в кого.

У хорі волонтерів нема професійних виконавців. Та це не заважає їм раз за разом підкорювати своїм співом глядачів. Волонтери прислухаються один до одного на репетиціях, усіляко підтримують новачків. Саме тому різний рівень виконавців майже не відчувається. А додаткова підтримка, каже солістка хору Вікторія, – то оркестр.

На фінальну репетицію дійшли не усі учасники. Але на сцену 24 серпня волонтерський хор вийде у повному складі. Вони сподіваються на підтримку дніпрян та гостей міста.

Тож волонтерський хор та військовий оркестр зустрінуться з публікою 24 серпня на Фестивальному причалі. Їхній виступ відкриватиме святковий концерт лауреатів фесту «Пісні, народжені в АТО».